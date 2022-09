Gastronomia com a intercessão do santo: 12 pratos são preparados

A festa faz jus a São Benedito no cuidado com o alimento e atrai pela variedade de comida

Fabiana e Rosane fazem parte do time de voluntários da cozinha da festa - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

“A festa tem seu destaque na organização e preparação de todos os alimentos, destacando a forma com que São Benedito desempenhou seu serviço e nele alcançou sua santidade”, diz o pároco da igreja São Benedito, Alex Sandro Turek. As festividades que comemoram o dia do padroeiro dos cozinheiros contam com mais de 12 variedades de pratos que serão servidos durante a quermesse, que começa no dia 30.

Os participantes da festa poderão saborear batata e polenta frita, cachorro quente e lanche de pernil, cuscuz, curau, milho verde, pastel, espetinhos, frango a passarinho, batata ao molho e pamonha.

Na parte das sobremesas da festa, a variedade também é vasta: espeto de morango, bolo no pote, copo da felicidade, cocada, quebra queixo, maçã do amor, arroz doce, canjica, sagu, doce de abóbora, doces gourmet, pé de moça, sorvete e crepe suíço nos sabores chocolate e doce de leite.

De acordo com o pároco, o santo destacou em sua vida como cozinheiro a importância de reconhecer em todo alimento a presença amorosa de Deus que quer dar sabor e alegria para a vida, que precisa ser bem apreciada, como é apreciado um alimento bem preparado. E é esse o sentido que a comida leva ao evento.

Mas a gastronomia dos festejos de São Benedito não começa junto com a festa oficial, no dia 30. A novena, que segue até o dia 4 de outubro, recebe algumas barraquinhas de comida que também estarão na festa.

Os fiéis poderão saborear pastéis com antecedência, e intercalando durante os dias de novena, lanche de pernil e cachorro quente, além de bebidas. “Já dá o ‘start’ para o Z Z primeiro final de semana de festa”, diz a coordenadora da cozinha, Regiane Succi.

A gastronomia também está presente na solenidade de São Benedito, que acontece em 5 de outubro e marca o dia do santo. Depois da celebração e procissão pelo bairro, que acontece às 19h30, é distribuído o tradicional bolo de São Benedito aos fiéis.

“No dia da solenidade de São Benedito é distribuído o bolo como sinal representativo da comunidade que se reúne para festejar e expressar sua alegria em estar a serviço uns dos outros, a exemplo do santo padroeiro, que revela seu amor a Cristo distribuindo o alimento a todos e, junto dele, o gesto de partilhar”, explica o pároco.

“Estamos ampliando o convite para as pessoas de fora”, lembra Regiane. A intenção é que a festa receba não só os integrantes da comunidade de São Benedito, mas que também atraia mais visitantes nesta temporada.

QUEM FAZ. “Foi a comunidade, mas o que mais me tocou foi Deus”, diz a coordenadora da cozinha, Regiane Succi. A voluntária se sentiu tocada a frequentar a igreja de São Benedito há cerca de cinco anos, enquanto participava do tradicional encontro de casais promovido pela paróquia. Há um ano ela participa da equipe de eventos.

O trabalho dos voluntários não acontece apenas no dia da festa. Segundo a coordenadora, a preparação da cozinha ocorre uma semana antes da novena. “Vai ser feito com muito amor. A equipe que está coordenando é muito espiritualizada e que pede a intercessão dele [São Benedito]”, diz Regiane.

A ansiedade “está a mil”, de acordo com a voluntária da cozinha Fabiana Koga, de 39 anos, responsável pela barraca de lanche de pernil e cachorro quente. Ela participa da comunidade de São Benedito há 10 anos e sempre teve a vontade de “retribuir a Deus tudo que Ele provê”. Foi há cerca de um ano que Fabiana recebeu o convite da Pastoral Ministros Extraordinários da Sagrada Eucaristia e começou a ajudar nos eventos da paróquia.

De acordo com ela, o gosto pela cozinha é herança de família. “Digo que São Benedito me conduziu até aqui”. *Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.

O cardápio da festa