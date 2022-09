Programação para curtir a noite inteira

A 55ª edição da Festa de São Benedito promete trazer o melhor da música da região de Americana para fazer todo o público curtir a noite inteira. A partir desta sexta-feira, o cantor sertanejo Yago Rocha sobe ao palco e, na sequência, o DJ Pirulito traz hits da música eletrônica.

No sábado, dia 1º, o também sertanejo Guto Ferreira promete animar o evento com canções de seus ídolos. Já nos 7 e 8 de outubro, os sertanejos Victor Miranda e a dupla Heron & Gustavo, respectivamente, prometem cantar e tocar o melhor do estilo.

Para completar, no último fim de semana da festa, nos dias 12, 14, 15 e 16, sobem ao palco a banda de pop e rock, AR 40, as duplas sertanejas Jean Carlos & Allex e Victor & Franco, e o Pagode do Rennan.

Yago Rocha

30/09 (sexta) | O cantor iniciou a carreira aos 6 anos quando aprendeu tocar violão e bateria. Em 2014, lançou carreira ao lado de Douglas. A junção permitiu que a dupla abrisse shows de ídolos do sertanejo como Jorge e Mateus e Marília Mendonça. Já em 2018, Yago decidiu se dedicar a carreira solo e, desde então, vem ganhando o mercado regional em diversos eventos, tanto em bares e casas noturnas, como em casamentos e cerimoniais.

Yago Rocha – Foto:

DJ Pirulito

Todas as noites | De Santa Bárbara d’Oeste, o DJ Pirulito promete animar a festa com diversos hits, de várias épocas. O atleta de judô deixou o esporte, em 2022, ao se apaixonar pelos timbres da música eletrônica que começou como uma brincadeira entre amigos. O artista já tocou na noite paulistana e é figura garantida em eventos, festas e em clubes do estado e de outras cidades do País. DJ Pirulito vai tocar em todas as noites da festa.

DJ Pirulito – Foto:

Guto Ferreira

01/10 (sábado) | Nascido em Piracicaba, Guto descobriu o amor pela música muito cedo. Começou a cantar na igreja aos 8 anos e fez seu primeiro show aos 12. Aos 16 anos, o cantor sertanejo começou a fazer shows em casas noturnas e, atualmente, soma apresentações antes de shows de grandes nomes do estilo musical, como Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, entre outros.

Victor Miranda

07/10 (sexta) | O cantor de Campinas, hoje com 29 anos, demonstrou interesse pela música ainda aos seis anos. Com o estímulo da família, começou a tocar nas festas de familiares e amigos. Em 2011, lançou o primeiro disco da carreira e atualmente faz shows por todo o Brasil, principalmente próximo à região da sua cidade natal. Seu DVD “Boto Fé” contou com a participação de Guilherme e Benuto e outros nomes da música sertaneja.

Heron & Gustavo

08/10 (sábado) | Os irmãos Heron e Gustavo, nascidos em Americana, tocam sertanejo há 11 anos. A dupla se interessou pela música ainda criança e começou a cantar em festas e reuniões de família desde então. O primeiro show profissional foi para 30 mil pessoas, em Nova Odessa. Com CD e DVD gravados, os irmãos vêm ganhando cada vez mais espaço no mundo artístico.

Heron & Gustavo copy – Foto:

Jean Carlos & Allex

14/10 (sexta) | Os primos Jean Carlos e Allex nasceram em Piracicaba e cresceram junto com a música, incentivados pelo avô, Luiz Ferreira. Em 2003, se uniram e deram início a carreira juntos. O primeiro CD da dupla foi gravado em 2005 e, após o sucesso, os primos começaram a tocar nas melhores casas de Piracicaba e região e partiram para um sonho: gravaram uma música gospel. Em 2021, após o período de pico da pandemia do coronavírus, a dupla se reuniu para um evento e recebeu um patrocínio para novas gravações do universo “modão”.

Jean Carlos & Allex – Foto:

Banda AR40

12/10 (quarta) | Formada há sete anos por músicos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, a banda de pop e rock AR40 prepara um repertório completo com clássicos dos anos 70, 80 e 90, que promete fazer todo o público cantar. O grupo toca em bares, festas de empresas, casamentos, aniversários, festas de igrejas e confraternizações em geral. Na bateria, quem comanda é Adilson Ardito; o baixo fica por conta de Ademir Carvalho; na guitarra, Paulo Bortolozo dedilha as cordas musicais; e o vocal fica por conta de João Correia e Godô.

Banda AR40 – Foto:

Victor & Franco

15/10 (sábado) | Os irmãos nasceram em São Simão – na região de Ribeirão Preto – e convivem com a música desde a infância, quando foram incentivados pelos pais a aprenderem diversos instrumentos. A dupla, que foi inspirada por cantores sertanejos, começou a realizar shows em 2015. Atualmente, Victor e Franco promovem shows com releituras de vários estilos musicais, como funk, pagode, pop/rock, com arranjos e base sertaneja.

Victor & Franco – Foto:

Pagode do Rennan

16/10 (domingo) | Rennan iniciou na carreira aos 9 anos, tocando bateria e percussão. Aos 13, no entanto, assumiu o microfone e, aos 15, começou a tocar nas noites de Americana, quando fundou o grupo “Nossa Voz”. Em 2017, deu início à carreira solo e desde então vem se destacando como cantor e compositor. O projeto de Rennan, “Verãozinho”, disponível no YouTube, já soma 200 mil visualizações.