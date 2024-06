Procon completa 35 anos em Americana com telefonia e bancos como líderes de reclamações

O Procon de Americana completa 35 anos de atuação nesta quinta-feira (6). O órgão está no município desde 1989, um ano antes da criação do Código de Defesa do Consumidor, e tem o objetivo de defender os interesses do consumidor, que na cidade reclama majoritariamente de irregularidades cometidas por empresas de telefonia e bancos.

De acordo com o diretor da Unidade de Defesa do Consumidor, Estevão Luis Cardoso Pavan, os serviços de telefonia, de modo geral, são responsáveis pela maior taxa de reclamação. Em seguida, aparecem os bancos, especialmente por conta de empréstimo consignado.

Procon Itinerante estará no Mercado Municipal nesta quinta-feira – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“O ranking de reclamações é uma coisa que sempre me perguntam. Em primeiro lugar está a telefonia, em segundo é banco, referente a empréstimo consignado. O pessoal idoso que recebe pensão ou aposentadoria, que sempre começa a aparecer desconto, coisas indevidas que a pessoa não solicitou.”

Segundo o relatório mais recente publicado pela Secretaria de Negócios Jurídicos, referente aos anos de 2022 e 2023, foram finalizadas 78 reclamações envolvendo bancos e 41 de telefonias. O setor de serviços também foi alvo de reclamações, abrangendo clínicas de saúde e profissionais autônomos.

Em 2024, a situação continua a mesma, segundo Estevão. “Em terceiro lugar está a prestação de serviço em geral. Produtos, ou então no caso de prestação de serviço uma coisa que sempre reclamam, por exemplo, é contrato que as pessoas fazem com escola de inglês, com dentista, com oficina mecânica”, pontuou.

Serviço itinerante

Para além do serviço realizado na sede do Procon, no Paço Municipal, o órgão realiza ações do Procon Móvel, em parceria com o Governo do Estado.

Nesta quarta o atendimento itinerante esteve no Zanaga, enquanto na quinta estará no Mercado Municipal, das 9h às 16h.

“A gente sempre trabalha com três eixos principais, que são a fiscalização, o atendimento e a orientação. Esse terceiro eixo é justamente é o papel que o Procon faz, ir até os bairros, levar conhecimento, demonstrar ao público que o Procon está presente e divulgar o que o Procon faz”, completou o diretor.