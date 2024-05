Problema interno afeta abastecimento de água em escola estadual de Americana

Um possível vazamento interno tem afetado o abastecimento de água na Escola Estadual Maria Lúcia Padovani de Oliveira, na Chácara Letônia, em Americana.

Segundo denúncia recebida pelo LIBERAL, nas últimas semanas funcionários da unidade têm utilizado baldes, com água captada de uma ligação direta com a rede da rua, para encher bebedouros e higienizar banheiros e salas.

Secretaria de Educação do Estado disse que contratou uma empresa para identificar vazamentos na escola – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Após questionamento do LIBERAL, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse que a FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) contratou uma empresa para identificar possíveis vazamentos e fazer os reparos necessários para que o abastecimento seja normalizado.

“Até que o processo seja concluído, foram realizadas adaptações para que não ocorra prejuízo nas aulas e na garantia do preparo da alimentação escolar”, garantiu o Estado.

Por sua vez, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana ressaltou que o problema é da escola, mas que tem auxiliado a unidade na resolução. A autarquia não descartou o envio de uma notificação ao Estado.

Denúncia aponta que baldes com água estão sendo usados para reabastecer bebedouros – Foto: Divulgação

De acordo com a denúncia recebida pela reportagem, o abastecimento está prejudicado desde fevereiro deste ano e pode estar relacionado à caixa d’água. Com exceção de uma torneira do pátio, todas as outras não são abastecidas.

Para preparar a merenda e fazer serviços de limpeza, os funcionários usavam uma mangueira que levava água do pátio até a cozinha. Baldes eram enchidos para fazer a higienização dos banheiros e reabastecer os bebedouros.

Nesta semana foi feita uma ligação direta da rede da rua até a torneira da cozinha, o que facilitou o preparo dos alimentos e a limpeza do local. Porém, o enchimento de baldes continua, já que a nova ligação não leva água para o banheiro e bebedouros.

Sem higiene

“Os funcionários enchem o bebedouro com baldes. Água não filtrada. Ninguém vê esses baldes sendo higienizados. Os estudantes e professores levam água de casa para a escola, mas não conseguem lavar as mãos. Não tem verba para conserto”, contou o denunciante.

O Estado disse que a escola é higienizada regularmente, enviou ao LIBERAL um vídeo mostrando que as descargas do banheiro estão funcionando e disse que a Diretoria de Ensino de Americana está à disposição da comunidade escolar.