Instituto Aliança oferece 100 vagas em curso de formação gratuito para estudantes de Americana

Aulas são voltadas para jovens de 17 a 24 anos que buscam ingressar no mercado de trabalho

O Instituto Aliança, organização que trabalha com educação e desenvolvimento humano sustentável, tem inscrições abertas para o curso Rotas e Travessias para estudantes de Americana. Voltado para jovens de 17 a 24 anos, a formação gratuita tem o objetivo de auxilar os participantes a ingressar no mercado de trabalho.

Curso tem o objetivo de auxiliar no ingresso ao mercado de trabalho – Foto: Divulgação/Instituto Aliança

Ao todo, são 100 vagas disponíveis, com aulas realizadas de forma 100% online. O curso tem carga horária de 200 horas, divididas em encontros semanais de duas horas cada. Após a conclusão, os participantes recebem certificado da Uece (Universidade Estadual do Ceará).

“É uma oportunidade de qualificação profissional de jovens, realizado de forma virtual e em um curto espaço de tempo, que viabiliza a inserção no mundo do trabalho, de forma digna, quebrando o ciclo da pobreza e reduzindo desigualdades sociais”, afirma Ilma Oliveira, coordenadora pedagógica nacional dos programas de empregabilidade do Instituto Aliança

Para participar, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio ou estar cursando o terceiro ano. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita por meio de formulário online. As aulas terão início em junho e os participantes terão direito a um tablet com acesso à internet.

