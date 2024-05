Americana registra 4ª morte por dengue e iguala 2º pior ano em número de mortes

Foi confirmada nesta sexta-feira (17) a quarta morte por dengue em Americana neste ano, conforme dados do painel de monitoramento da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Segundo a prefeitura, a vítima é uma mulher, de 68 anos, residente no bairro Jaguari, que estava internada em um hospital público de Campinas.

Ela tinha comorbidades, apresentou os primeiros sintomas em 13 de abril e faleceu no dia 20 do mesmo mês. De acordo com a análise do exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, o resultado identificou o sorotipo 1 da doença.

Com esse falecimento, o município igualou 2019 como o segundo pior em número de óbitos em decorrência da dengue, conforme levantamento da Vigilância Epidemiológica de Americana. Desde 2014, quando teve início a série histórica, apenas 2022 fica à frente, com oito mortes contabilizadas.

Até esta sexta, segundo o Estado, Americana confirmou 1.670 casos de dengue e tem 262 em investigação. Ainda há outras três mortes sendo investigadas.

*Notícia em atualização.