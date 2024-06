Prefeitura de Americana promove workshop de emprego na Vila Mathiensen

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico, promove nesta quarta-feira (12), o workshop de emprego na Vila Mathiensen, às 10h, na sede do SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana).

O workshop “Transformando currículos e entrevistas em oportunidades”, faz parte do programa Futuro Certo e é voltado para aqueles que estão em busca de uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho, jovens em busca do primeiro emprego, pessoas que desejam mudar de área ou ainda os que estão retornando às atividades profissionais. Os interessados podem procurar a sede do SESPA, na Rua Pica Pau, Vila Mathiensen.

A ação será viabilizada por meio de parceria firmada com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e a FAM (Faculdade de Americana), com a participação de diversas empresas.

“Será uma oportunidade para as pessoas que pretendem adentrar ao mercado de trabalho ou buscar um novo emprego. Haverá a confecção gratuita de currículos e preparação para entrevistas de emprego com uma equipe de profissionais do PAT e da FAM para auxiliar e incentivar a conquista de novas vagas de emprego”, diz a Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.