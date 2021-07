Prefeitura de Americana libera retorno facultativo na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Americana informou os critérios para o retorno presencial da rede municipal de ensino a partir de 2 de agosto, mas reforçou que a volta presencial será facultativa às famílias.

Segundo nota enviada na noite desta segunda-feira (26), o retorno seguirá os seguintes critérios:

será permitido para todos os alunos de maternal 2 (3 anos);

para 50% das classes de Nível I e II nas Emeis (Escola Municipal de Ensino Infantil);

no ensino fundamental, do 1º ao 3º ano, todos os que desejarem retornar poderão fazê-lo;

do 4º ao 9º ano, a ampliação será de no mínimo 50%, mas esse percentual irá variar para mais onde for possível;

as turmas de maternal I e berçários ainda não tiveram os retornos definidos.

Ainda nas turmas em que a volta de todos será permitida, não haverá aulas presenciais às terças-feiras no ensino fundamental e às quintas-feiras no ensino infantil. Os pais obterão todas as orientações com a programação de retorno junto às escolas.

A Secretaria da Educação de Americana informou que os diferentes critérios levaram em consideração a disponibilidade de um espaço físico seguro para os alunos e profissionais.

“As escolas já estão contatando as famílias para informar sobre o novo cronograma, que será projetado sempre mensalmente. Os alunos que optarem por não retornar, terão direito a seguir por meio do ensino remoto”, reforçou a prefeitura.

Liberado

O Governo Estadual anunciou que a partir de 2 de agosto o percentual de estudantes poderia ser ampliado, sendo que cada unidade determinará a quantidade, obedecendo às normas de distanciamento estabelecidas. Antes, o limite de presença em sala de aula era de 35% devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A rede municipal tem 54 escolas e aproximadamente 13 mil alunos matriculados.