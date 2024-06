Prefeitura de Americana convoca mais 33 professores e aprovados em outros 11 cargos

Edital de convocação foi publicado nesta quarta-feira (5) no Diário Oficial do município

A Prefeitura de Americana anunciou a convocação de mais 33 professores aprovados em concurso público para assumirem suas funções. O edital de convocação foi publicado nesta quarta-feira (5) no Diário Oficial do município. Também estão sendo chamados profissionais para os cargos de monitor escolar, pedagogo, ajudante geral, assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, escriturário, motorista, motorista de ambulância, servente e técnico de enfermagem.

A nova convocação traz a relação de professor de creche (1 convocado), professor de Educação Básica 2 – Ciências (1 convocado), professor de Educação Básica 2 – História (2 convocados), professor de Educação Básica 2 – Inglês (1), professor de Educação Básica 2 – Língua Portuguesa (1), professor de Educação Básica 2 – Matemática (2), professor de Educação Básica 2 – Artes (1), professor de Educação Básica 2 – Educação Física (5), professor de Educação Básica 1 – Educação Fundamental (3), professor de Educação Básica 1 – Educação Infantil (14), professor de Educação Básica 1 – Educação Infantil – PCD (2), monitor escolar (7), pedagogo (1), ajudante geral (1), assistente social (1), cirurgião dentista (2), enfermeiro (1) , escriturário (2), motorista (1), motorista de ambulância (3), servente (1) e técnico de enfermagem (3 convocações).

Os profissionais devem comparecer no dia 11 de junho, às 9h ou às 13h30, no Auditório Villa Americana, nas dependências da Prefeitura, para assumirem suas vagas. A lista completa com os horários de cada convocação está no Diário Oficial, publicado no site da Prefeitura. Além da publicação, os convocados recebem um telegrama com as informações.

Para o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, as convocações reforçam o compromisso do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi com a qualidade no serviço público em diversas áreas, incluindo a rede municipal de ensino. “Os profissionais convocados vêm para reforçar o quadro do Magistério e o bom trabalho realizado por nossos educadores”, destaca.