Prefeitura de Americana anuncia 2ª edição da Rota Cervejeira

Evento terá entrada gratuita e irá reunir, no CLL, 10 cervejarias do município e da região; veja as cervejarias que participarão

A Prefeitura de Americana anunciou nesta segunda-feira (1º) a 2ª edição da Rota Cervejeira, evento que irá reunir 10 cervejarias do município e da região no CCL (Centro de Cultura e Lazer), nos dias 20 e 21 de abril, das 11 às 22 horas. A entrada será gratuita.

Evento foi lançado na noite desta segunda-feira (1º) – Foto: Secom/Divulgação

A festividade é uma das apostas da administração para atrair turistas e deverá integrar o calendário oficial da cidade, em projeto de lei que será apresentado na câmara pelo vereador Thiago Martins (PV).

Na edição deste ano, o evento contará com as participações das cervejarias Kalango, Marés, Seven Hands e HopBeer, de Americana; IB, Blacaman, Tábuas, Landel e St. Kitts, de Campinas; e Grifo Beer, de Valinhos.

A Rota Cervejeira ainda terá uma praça de alimentação, bem como apresentações de Samara Bueno e Banda, Pangarés Selvagens e The Elephant, no dia 20, e de Geraldo Barba Blues – One Man Band, Banda GTC e Artéria Rock, no dia 21.

Em 2023, cerca de 15 mil pessoas estiveram presentes nos dois dias de evento, sendo que mais de mais de 10 mil litros de cerveja artesanal foram comercializados.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, a expectativa é de que o público neste ano seja maior, o que pode levar a uma mudança de sede em 2025.

Cervejeiros destacam visibilidade com o evento

A Rota Cervejeira é organizada pela prefeitura em parceria com o Polo Cervejeiro da RMC (Região de Metropolitana de Campinas), grupo criado em 2017 com o objetivo de unir proprietários de cervejarias da região e promover eventos que possam dar visibilidade a esse segmento.

Além de Americana, Campinas recebe anualmente uma edição da festividade. Entretanto, segundo o vice-presidente do Polo Cervejeiro da RMC, Alexandre Montagnana Vicente Leme, no caso de Americana o evento superou as expectativas no ano passado.

“A gente esperava metade das 15 mil pessoas. Foi muito positivo, tanto é que tem cervejaria pedindo para a gente para participar aqui em Americana. É um evento que atrai a atenção das pessoas, porque muitos acabam conhecendo o universo das cervejas artesanais nestes eventos. É a oportunidade de descobrir novos sabores”, apontou.

O prefeito Chico Sardelli (PL) destacou que há muito apaixonados por festas desse segmento e que o fomento das cervejarias levam a um retorno em impostos e empregos.

“A cidade tem as suas prioridades, como saúde, trabalho, segurança pública, mas a cultura e o lazer também são muito importantes”, disse.