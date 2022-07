Prefeitura apura denúncia de assédio sexual dentro da Gama

A Prefeitura de Americana apura uma denúncia de assédio sexual dentro da Gama (Guarda Municipal de Americana).

A situação foi relatada pela vereadora Professora Juliana (PT) nesta quinta-feira, durante sessão da câmara. Porém, na ocasião, ela disse apenas que o crime teria ocorrido em uma autarquia da administração, sem mencionar o nome do órgão e pessoas envolvidas. O LIBERAL apurou, no entanto, que se trata da Gama.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Procuradora Especial da Mulher do Legislativo, Juliana afirmou ter tomado ciência da acusação nesta quinta. A vítima é uma mulher.

“É muito triste porque a situação que chega para nós é justamente aquele tipo de situação na qual a prática do assédio é feita em ambiente quase que privado, num ambiente onde a vítima está exposta e vulnerável, onde não há testemunha”, declarou a parlamentar, que promete acompanhar o caso.

“Vamos monitorar esse caso, acompanhar muito de perto, até para que essa mulher não seja revitimizada, para que ela não seja novamente constrangida”, comentou.

Ela abordou a situação após ter citado o caso de Pedro Guimarães, que deixou a presidência da Caixa Econômica Federal depois de ser acusado de assédio sexual por funcionárias do banco.

“A questão do assédio tem a ver com uma cultura que naturaliza essa abordagem quase que intimidatória de constranger, de insinuar, com aquelas ‘brincadeiras’ que não tem nada a ver com brincadeira. Porque, na brincadeira, pressupõe-se que todo mundo está se divertindo. No assédio, não”, pontuou Juliana.

Após a declaração da vereadora, em nota, a prefeitura informou que existe uma apuração em andamento, mas não entrou em detalhes.

“Os procedimentos administrativos estão sendo adotados conforme legislação, visando elucidar o caso. Na hipótese de constatada qualquer irregularidade, as medidas cabíveis serão tomadas”, comunicou.