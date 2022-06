Prefeito aponta Salto Grande e Gruta Dainese como desafios

Em evento que marcou a abertura da Semana do Meio Ambiente de Americana, o prefeito Chico Sardelli (PV) citou a Represa do Salto Grande e a Gruta Dainese como desafios no setor. A solenidade aconteceu nesta sexta, na Praça Manoel Françoso, na Av. Gioconda Cibin.

“Temos alguns desafios como a Represa do Salto Grande e a Gruta Dainese, mas estamos trabalhando para ver se conseguimos resolver, já que é um passivo que vem de muito tempo. Não começou agora. Vem vindo, e nós estamos, atentamente, tomando cuidado, em respeito ao meio ambiente”, disse Chico, em entrevista.

Enquanto discursava para o público, o mandatário afirmou que estava atrás de recursos para execução de melhorias na Gruta, que possui ocupações irregulares e sofre com problemas como descarte de resíduos e despejo de esgoto.

Conforme o LIBERAL noticiou em março, o plano da prefeitura é transformar o parque numa referência turística, com atrações como teleférico, ponte pênsil, mirante e concha acústica.

No caso da represa, há constantes apontamentos sobre poluição. O assunto, inclusive, costuma ser discutido regionalmente.

Chico também destacou a importância da educação ambiental. Segundo ele, a forma com que as pessoas lidam com o meio ambiente também impacta outros setores, como a saúde.

“O meio ambiente precisa ser valorizado, precisa ser lembrado, porque, através da preservação ambiental, você consegue reduzir índices grandes na área de saúde ou em outras áreas. Então, não podemos esquecer que o meio ambiente faz parte do nosso dia a dia”, comentou.

Durante a cerimônia, a prefeitura fez o lançamento de uma cartilha de projetos ambientais, na qual detalha as ações, cursos e eventos realizados pela Secretaria de Meio Ambiente. O documento seria publicado no site do Executivo.

Houve ainda o plantio de uma muda de jequitibá, com a participação de autoridades, colaboradores e população.