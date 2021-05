Praça do Cidade Jardim enfrenta falta de iluminação

Praça tem muitas árvores e pouca iluminação, o que provoca sensação de insegurança nos moradores do entorno

Uma moradora da Cidade Jardim, em Americana, reclama da sensação de insegurança causada pela falta de iluminação adequada da Praça de Esportes Guilherme de Assumpção.

Foto: Divulgação

A mulher, que não quis se identificar, afirmou que a prefeitura colocou iluminação de LED no local recentemente, mas em apenas um dos lados da praça de esportes, que possui um campo de futebol.

“Do lado que não tem iluminação alguns adolescentes ficam debaixo das árvores e fazem uso de drogas. Na semana passada parte da iluminação do local chegou a ser furtada”, afirmou.

O LIBERAL questionou a prefeitura sobre o problema. Em nota, a administração municipal informou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos irá verificar a situação e levantar quais as providências que poderão ser tomadas para melhorar a iluminação no espaço.

