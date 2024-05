Três ficam feridos após acidente de carro na Avenida da Saudade, em Americana

Veículo foi apreendido pela polícia - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Um motorista de 47 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de carro na Vila Cordenonsi, em Americana, na manhã deste domingo (5). Outros dois passageiros que estavam no banco traseiro também se feriram e um quarto passageiro, que estava no banco da frente e com cinto de segurança saiu ileso.

Segundo consta na ocorrência, o motorista estava em um Hyundai Tucson com mais três pessoas quando dormiu ao volante, perdeu o controle do veículo e bateu contra o portão de uma residência e, em seguida, contra um poste de energia na Avenida da Saudade.

Com a colisão, um dos passageiros, de 39 anos, que estava no banco traseiro e sem o cinto de segurança foi arremessado para frente e quebrou o para-brisas com a cabeça. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde permanece internado em estado grave.

Um segundo passageiro, de 27 anos, que também estava no banco traseiro e sem o cinto de segurança sofreu algumas escoriações e foi socorrido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.

O condutor do veículo sofreu algumas escoriações leves e o passageiro que estava ao seu lado, com cinto de segurança, não sofreu ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista contou aos policiais que foram a uma festa em Sumaré, onde consumiram bebida alcóolica e que, quando voltavam, já em Americana, dormiu ao volante, o que causou o acidente. Ele foi levado ao plantão policial da cidade, onde foi realizado o exame de sangue para dosagem alcóolica e o motorista foi liberado em seguida.

Segundo a polícia, o resultado deve sair em 30 dias e, se confirmada a presença de álcool no sangue, ele será investigado por embriaguez ao volante. Já o veículo foi apreendido e levado ao pátio da cidade.