Poste deixado no meio do asfalto gera reclamação na Vila Dainese, em Americana

Moradores estão preocupados com o perigo de acidentes no local

Um poste de energia elétrica que está no meio da Rua João Baptista Bazanelli, na Vila Dainese, em Americana, vem gerando reclamações de moradores que estão com medo de acidentes no local.

Prefeitura disse que aguarda CPFL retirar o poste do local – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que, para o término do recape no local, com a aplicação da massa asfáltica, aguarda a retirada dos postes de iluminação pública por parte da CPFL Paulista, responsável pelo serviço. O pedido foi feito em março.

Já a CPFL Paulista respondeu que a remoção dos postes já está programada para execução ainda no mês de maio, após a Prefeitura de Americana ter concluído as pendências de sua responsabilidade.

A empresa destacou que “não instala postes no meio de ruas, avenidas ou em frente a garagens. O traçado dos postes da rede de distribuição de energia é feito de acordo com o projeto fornecido pelo Poder Público e, neste caso, houve alteração no lote original”.