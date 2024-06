Polícia rodoviária multou 167 por embriaguez e recusa ao bafômetro na Festa do Peão

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) multou 167 motoristas por estarem sob influência de álcool ou por recusarem o teste do bafômetro, no fim de semana, durante a Operação Direção Segura, realizada em vários pontos próximos à 36ª Festa do Peão de Americana. No total, os policiais realizaram 3.278 testes do bafômetro.

Na ação, uma pessoa foi presa em flagrante por embriaguez, pois ultrapassou a quantidade de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar.

Fiscalização ocorreu no primeiro final de semana da Festa do Peão, em vários pontos – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

De acordo com levantamento da corporação, na primeira etapa da edição deste ano da operação houve a uma redução de 13% de autuados em relação ao ano de 2023, além de não ter sido registrado nenhum acidente fatal nas proximidades.

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, explica que a novidade deste ano foi o apoio do CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito) de São Paulo, que ajudou na fiscalização.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O nosso objetivo foi evitar a fila de veículos que ocorreu na edição do ano passado, durante as atividades. Infelizmente causaram transtornos no trânsito tanto para as pessoas que saíam da festa como os moradores que saíam de casa para o trabalho. Neste primeiro fim de semana do evento conseguimos realizar as atividades com mais fluidez e eficiência”, destaca o comandante.

Segundo ele, a legislação atual é de tolerância zero para o consumo de álcool na direção. O ato é considerado infração de trânsito gravíssima e a multa para esta penalidade é de R$ 2.934,70.

Fiscalização deve continuar nos próximos dias do evento – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

“O ideal seria que os condutores tivessem essa consciência: se beber, não dirija. O policiamento rodoviário poderia ser direcionado para os outros crimes, como o roubo. Uma pessoa que dirige embriagada coloca a sua própria vida em risco e de outras pessoas, que não têm nada a ver com isso”, esclarece o tenente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ele ainda destacou a importância da campanha educativa sobre o tema, que vem sendo realizada na Festa do Peão.

“Entre os shows está sendo veiculado um vídeo institucional explicando sobre os risco de dirigir embriagado. Dentro da festa, as pessoas também estão sendo convidadas a realizarem os testes passivos, que apenas mostra se a pessoa consumiu álcool ou não. Aquelas que não beberam recebem um porta copo verde, enquanto quem bebeu ganha um porta copo vermelho, que significa que não pode dirigir naquele momento”, comenta.

Para o próximo fim de semana, a PMR vai continuar com a fiscalização nos três pontos de saída da festa para a Rodovia Anhanguera (SP-330), além de outros lugares ao longo da mesma via.