Polícia Militar apreende moto no centro de Americana com mais de R$ 40 mil em multas

Policiais Militares apreenderam uma moto com mais de R$ 40 mil em multas, no centro de Americana, na madrugada desta terça-feira (23). O proprietário foi autuado e o veículo, uma Yamaha YBR 150 Factor, foi levado ao pátio municipal.

Moto com mais de R$ 40 mil em multas foi apreendida pela Polícia Militar – Foto: 19º BPMI_Divulgação

De acordo com informações do 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os militares faziam patrulhamento pela região central quando, por volta de 4h30, viram uma moto que aparentemente estava seguindo uma outra e, por esse motivo, decidiram pela abordagem, que aconteceu no Viaduto Centenário.

Questionados, os dois motociclistas abordados afirmaram que estavam voltando do trabalho. Durante consulta ao sistema policial, foi constatado que uma das motos possuía diversas pendências junto ao Detran, totalizando um valor de R$ 40.867,52 em multas.

Diante dos fatos, os militares apreenderam o veículo, que foi levado posteriormente ao Pátio Municipal. Já o proprietário foi autuado pelo artigo 230, incisos V e VIII do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Artigo 230 do CTB

Inciso V: que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Inciso VIII: sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória.