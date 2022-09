PAT de Americana tem alta de 64% de vagas no semestre

Área da construção civil e serviços puxaram crescimento de oportunidades nos seis primeiros meses do ano; veja funções com alta procura

O mercado de trabalho tem se reaquecido na região. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana registrou um aumento de 64% nas vagas no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Construção civil e prestação de serviços puxaram a alta, e algumas funções seguem com boa demanda.

Segundo levantamento realizado pelo órgão municipal a pedido do LIBERAL, foram cadastradas 989 vagas nos primeiros seis meses deste ano. Desse total, quase um terço (300) eram para funções ligadas à construção civil, como pedreiros, serventes, bombeiros hidráulicos e armadores.

De acordo com a encarregada de serviços do PAT, Juliana Duran, a demanda está ligada à construção de condomínios residenciais e industriais. Para o segundo semestre, houve uma desaceleração nesse setor, mas outras áreas seguem com boa procura, segundo Juliana.

Juliana Duran é encarregada de serviços do PAT de Americana – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Para os próximos meses, a procura maior é para prestadores de serviços que sempre possuem vagas abertas no posto, como auxiliares de limpeza, produção e expedição, vendedor e auxiliar administrativo.

“Para a área administrativa, sugiro procurar cursos de atendimento. Muitas empresas comentam que não encontram profissional com postura para recepção, atendimento telefônico. Escuto muitas dizendo que os funcionários tinham qualificação, mas não se enquadraram na empresa, não tinham o perfil”, explicou a encarregada.

O setor têxtil puxou os empregos formais gerados em julho. Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Americana teve um saldo positivo de 573 vagas, ligado principalmente ao segmento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A indústria têxtil segue com boa oferta no PAT, segundo o levantamento. Há oportunidades para cargos de tecelão de teares variados, costureiras, estamparia, tinturaria e operadores de máquinas em diversos segmentos.

Juliana contou que as vagas com maiores dificuldades de preenchimento são aquelas que exigem conhecimento técnico, principalmente na área industrial. A encarregada citou as funções de soldadores, serralheiros, maçariqueiros e mecânico de manutenção industrial.

No setor de serviços, há grande dificuldade em encontrar mão de obra para cargos de chefia, mecânicos de automóveis e veículos grandes, marceneiros, eletricistas, montador de móveis e açougueiros.

“Escuto bastante dos mercados da região que faltam açougueiros com curso, qualificados. É um ramo com oportunidades em lojas que já estão no mercado e também outras que estão por vir”, destacou Juliana.

CURRÍCULOS. Nesta segunda-feira (5), o PAT Americana começa a receber currículos de trabalhadores para a nova unidade da Lojas Cem, que está em construção na Avenida Cillos.

São 48 vagas para funções de vendedor, montador de móveis, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e operador de caixa. As oportunidades também são para PCD (Pessoas Com Deficiência).

Os interessados podem procurar o PAT até 9 de setembro, das 9h às 16h. O endereço é Rua Anhanguera, número 40, no Centro. Também é possível cadastrar o currículo no americana.sp.gov.br, no link “PAT Cadastro Currículo”, em uma coluna à esquerda da página.