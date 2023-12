O Hospital Mahatma Gandhi, que tem atuação em diferentes cidades, com destaque para Florianópolis (SC), foi a entidade melhor avaliada pela comissão de seleção da OS (Organização Social) que vai gerir a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa.

A proposta feita pela entidade, sediada em Catanduva, prevê custo de R$ 16,6 milhões pelo período de um ano, que é o prazo do contrato, prorrogável por até cinco anos.

Espaço onde vai funcionar a UPA Dona Rosa – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A prefeitura divulgou a classificação das propostas na última sexta-feira, no Diário Oficial do município. As participantes do processo seletivo podem entrar com recurso em até cinco dias, contados a partir da publicação do resultado.

Ao todo, seis OSs participaram do chamamento, inclusive a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, responsável pela gestão do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e da UPA São José.

O Hospital Mahatma Gandhi recebeu nota 95,45, de um total de 100. A Santa Casa de Chavantes ficou em segundo lugar, com 95,3.

Conforme o LIBERAL noticiou em setembro, a UPA Dona Rosa deve ficar pronta no primeiro semestre de 2024. A unidade vai funcionar 24 horas por dia.

Currículo

O Hospital Mahatma Gandhi administra unidades de saúde em 15 cidades diferentes, espalhadas por cinco estados, conforme informa em seu site.

A entidade possui maior atuação em Catanduva. No Estado de São Paulo, também marca presença em Novo Horizonte, Araçatuba, Ouroeste, Bebedouro e Viradouro.

A OS atua, ainda, nos municípios de Maricá e Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro; Serra e Alfredo Chaves, no Espírito Santo; Itapoá, Florianópolis, Mafra e São José, em Santa Catarina; e Carazinho, no Rio Grande do Sul.

Ao todo, o Hospital Mahatma Gandhi administra sete UPAs, em Catanduva, Bebedouro, Maricá, Serra, Florianópolis, Mafra e Carazinho.

Na UPA Dona Rosa, segundo o edital do chamamento, a OS deverá realizar 81 mil consultas anuais. O documento ainda estabelece metas de realização de 240 mil procedimentos de enfermagem, 12 mil exames de raio-X e 27 mil exames laboratoriais.