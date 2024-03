Operação contra tráfico cumpre mandados em Americana e Santa Bárbara

A Operação Syren, deflagrada contra o tráfico internacional de drogas pela Polícia Federal de Araçatuba cumpriu dois mandados de busca e apreensão no Jardim Judith, em Americana e no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta segunda-feira (25).

Um policial civil do Denarc (Departamento de Investigações sobre Narcóticos), que reside em Amparo, foi preso por suspeita de envolvimento no esquema.

Policiais cumpriram mandados na região – Foto: Polícia Federal / Divulgação

Segundo a investigação, o grupo criminoso intermediava remessas de droga, principalmente cocaína, da Bolívia para o Estado de São Paulo.

Em Americana foram apreendidos uma quantia em dinheiro não informada e celular. A advogada Fernanda Fachine, que representa o investigado na cidade, disse que o endereço era de seu cliente, mas o mandado estava em nome de outra pessoa. “A defesa ainda não teve acesso à investigação”, afirmou Fernanda.

Além de um investigador do Denarc, um policial militar integrava a associação criminosa. Foram apreendidos nas residências dos policiais joias, dinheiro e 3,8 kg de haxixe. O MP (Ministério Público) não confirmou se o militar foi localizado durante a operação.

A ação foi realizada com o apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP, 5º Batalhão de Choque Canil e as Corregedorias das polícias Militar e Civil.

Participaram da operação seis promotores de Justiça e mais de 100 agentes das forças de segurança também deram cumprimento em mandados em Campinas, São Paulo, Itapevi e Araçatuba, além de Araucária-PR, Corumbá-MS e Caraíva-BA.

“Os elementos de provas obtidos com a efetivação das decisões judiciais serão analisados para se buscar a comprovação da materialidade delitiva e autoria dos crimes e identificar outros eventuais coautores. Caso sejam condenados pelos crimes investigados, as penas cominadas podem chegar a 25 anos de reclusão”, cita trecho de nota divulgada pela PF.