OMA abre nesta quinta-feira para atividade comemorativa

Observatório Municipal de Americana completa 37 anos – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O OMA (Observatório Municipal de Americana) estará de portas abertas ao público nesta quinta-feira, em comemoração aos 37 anos de atividade. Na ocasião será possível observar a lua e saturno.

A visita precisa ser marcada pelo telefone (19) 3408.4800 e acontece em grupos de quatros pessoas, a cada hora, das 19 às 22 horas. Em caso de tempo nublado ou chuva, a agenda do espaço é cancelada, sendo necessária a marcação de nova data para observação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por questões de segurança, crianças menores de 5 anos não podem entrar na cúpula, tendo acesso apenas ao terraço do observatório, na companhia de um adulto. O Observatório Municipal de Americana fica localizado no Jardim Botânico, na Rua Itacolomi, número 1.113, no Jardim Ipiranga.