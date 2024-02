Óleo é derramado na Avenida Europa, em Americana, e afeta trânsito

Uma grande quantidade de óleo foi derramada na Avenida Europa, em Americana, entre as ruas Carioba e Avenida Bandeirantes, na manhã desta sexta-feira (9). Foi necessário colocar pó de serragem no local, para que os veículos pudessem trafegar. Trânsito ficou lento.

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 7h30, os guardas municipais foram chamados por policiais militares, informando que precisavam de ajuda para limpar a Avenida Europa, pois momentos antes, possivelmente um caminhão teria passado pelo local e derramado o óleo.

Os guardas foram ao endereço com o pó de serragem e despejaram na via. Aos patrulheiros, os militares contaram que por conta do óleo na avenida, houve alguns deslizamentos de veículos. Leitores do LIBERAL também relataram esses fatos à reportagem.

A PM (Polícia Militar) foi questionada a respeito dos deslizamentos de veículos e informou que está averiguando os dados e informará em breve.

Por volta de 11h, o LIBERAL esteve na Avenida Europa e a situação já estava normalizada.