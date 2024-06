O time de anônimos por trás da festa de São João Batista

Moradores devotos do santo doam tempo e esforços para garantir sucesso do evento

Para o casal Lola e Marco Antônio Rondelli, ser voluntário é uma oportunidade de compartilhar amor, comprometimento e felicidade com a comunidade - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Toda grande festa tem seus bastidores, onde uma equipe dedicada trabalha para garantir que cada detalhe seja perfeito. Na Festa de São João Batista, em Carioba, não é diferente. Durante os 10 dias de celebração, voluntários devotados doam seu tempo e esforço para garantir o sucesso do evento. Uma dessas voluntárias é Karla Aparecida Lopes Ronchini, uma assistente administrativa de 47 anos. Há cerca de uma década, ela se compromete com a festa, dedicando-se não apenas à barraca do pastel, mas também desempenhando um papel importante nas celebrações litúrgicas.

A dedicação de Karla é impulsionada por um profundo senso de gratidão e fé – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Karla faz parte da equipe de liturgia, trabalhando em estreita colaboração com os acólitos e coroinhas, e também atua como ministra extraordinária da eucaristia. Sua dedicação é impulsionada por um profundo senso de gratidão e fé, inspirada pela vida de São João Batista. “Sua vida de humildade, coragem e compromisso com a verdade serve como um exemplo a ser seguido em minha vida de fé”.

Outro casal de voluntários, Maria Julieta de Almeida Lima, de 60 anos, e Edivaldo Lima, de 59 anos, são membros ativos da paróquia de São João Batista há 15 anos. Maria Julieta ajuda nos preparativos da festa, desde a organização do ambiente até o preparo dos alimentos, enquanto Edivaldo colabora no bar e na acolhida dos fiéis. Ambos também são devotos de São João Batista, encontrando inspiração em sua fé para servir à comunidade.

“É um dos santos de minha devoção, tudo que pedires com fé por meio da intercessão de São João Batista, com certeza irá alcançar”, afirma Maria Julieta.

O casal de voluntários Maria Julieta e Edivaldo Lima é membro ativo da paróquia há 15 anos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Lola Rondelli, de 70 anos, e Marco Antônio Rondelli, de 66 anos, são outro casal de voluntários que contribui para o sucesso da festa desde 2017. Enquanto Marco auxilia na barraca do pernil, Lola é uma presença constante na cozinha, responsável pela deliciosa sopa de mandioca.

Para eles, ser voluntário é mais do que apenas ajudar – é uma oportunidade de compartilhar amor, comprometimento e felicidade com a comunidade.

