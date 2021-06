Novo podcast resume as notícias pela manhã

O Grupo Liberal lança nesta terça-feira o podcast Liba Express. Em episódios curtos, de cerca de 5 minutos, no início da manhã, os ouvintes poderão se atualizar sobre os assuntos mais importantes do dia a dia de Americana, da região, do Brasil e do mundo.

O conteúdo estará disponível nos principais tocadores de áudio digital: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox.

A produção e a publicação dos episódios serão diárias, de segunda a sexta-feira, e lideradas pelo editor de conteúdo digital do Grupo Liberal, Bruno Moreira.

Conteúdo estará disponível nos principais tocadores de áudio digital – Foto: Divulgação

“É mais um passo que o LIBERAL dá na variedade de entrega daquilo que é produzido pela Redação, uma das maiores do interior paulista”, comenta.

Bruno destaca que o novo podcast será uma forma mais ágil de se manter informado, um resumo daquilo que de mais importante está acontecendo nas cidades da Região do Polo Têxtil. “Queremos tornar o Liba Express uma experiência de rotina para os moradores da nossa área de cobertura”, afirma.

O Liba Express é o segundo podcast lançado pelo Grupo Liberal. Os usuários já puderam conferir o Além da Capa, que abordava semanalmente, de maneira mais aprofundada, temas que ocorriam na região ou afetavam a comunidade local.