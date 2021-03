Novo drive-trhu de vacinação será montado no Portal de Americana

Tendas doadas pela Droga Raia serão usadas na nova estrutura na Avenida Antonio Pinto Duarte – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Avenida Antonio Pinto Duarte, no portal de entrada de Americana, será o endereço do segundo drive-trhru para vacinação contra a Covid-19 no município.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Americana na tarde deste sábado (20). O novo local foi viabilizado com a doação de três tendas realizada pela rede Droga Raia.

A estrutura entrará em funcionamento para a vacinação do próximo grupo etário definido pelo calendário do Governo do Estado, que atenderá pessoas de 69 a 71 anos.

A previsão do governo paulista é iniciar a imunização para essa faixa no próximo sábado (27), mas o município pode promover uma antecipação conforme a chegada de doses de vacinas.

O novo ponto deverá desafogar a demanda concentrada no drive-trhu montado em frente à UBS Cillos, que teve uma fila superior a mil carros na quinta-feira (18), quando teve início a vacinação para idosos a partir de 72 anos. Este ponto seguirá funcionando em paralelo ao drive-trhu do portal.

“Temos de agradecer à Droga Raia pela doação, pois possibilita algo muito importante para a nossa cidade, que é a abertura de uma nova frente de drive-thru. A contribuição de todos nesse momento tão difícil é importantíssima para que façamos o combate à Covid-19”, ressaltou a assessora da Secretaria de Saúde de Americana, Lilian Godoi, em nota divulgada pela prefeitura.