Fila para vacinação na UBS Cillos ultrapassa os 3 km em Americana

Fila acumula pelo menos mil carros, segundo estimativa da Gama – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

O primeiro dia de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) para o público de 72 a 74 anos gerou uma fila de carros de mais de 3 quilômetros na UBS Cillos, em Americana, onde a imunização ocorre em formato drive-thru.

A vacinação deste público foi adiantada para esta quinta-feira (18) após a chegada de 5 mil doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan.

O casal Antônio Borges, 72 anos, e Vera Lúcia Borges, de 73, eram os primeiros da fila. Eles chegaram às 4h10 para “garantir” que receberiam a dose.

Primeiros da fila: Antonio e Vera Lúcia quiseram garantir a imunização – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), a fila é a maior já registrada na unidade desde o início da vacinação na cidade.

Quatro viaturas foram acionadas para organizar a vacinação no espaço. A estimativa da Gama é que de que havia pelo menos mil carros na fila, que chegava na marginal da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

O atendimento na UBS Cillos ocorre das 8h30 às 19h, com acesso pela Rua Hugo Beraldo (esquina com a Rua dos Cravos), no bairro São José. Nas demais unidades de saúde de Americana, a vacinação é feita por meio de agendamento no portal da Secretaria Municipal da Saúde.

Essa não é a primeira vez que a UBS Cillos registra grande público. Quando Americana começou a vacinar os idosos de 80 anos, a Avenida Cillos ficou travada por conta da fila de carros daqueles que buscavam a vacinação.