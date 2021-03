Com 5 mil novas doses, Americana adianta vacinação para 72 a 74 anos

Imunização dessa faixa etária começa nesta quinta-feira (18), um dia antes da data prevista no calendário estadual

Com 5.070 novas doses no estoque, a Prefeitura de Americana inicia nesta quinta-feira (18) a vacinação contra a Covid-19 para idosos entre 72 e 74 anos, um dia antes da data prevista no calendário estadual.

A aplicação será no drive-thru, em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos, e também por meio de agendamento no portal da Secretaria Municipal da Saúde.

Nesta quarta, a Vigilância Epidemiológica recebeu 507 frascos multidoses da vacina Coronavac, o que corresponde a um total de 5.070 doses. Desse total, 730 serão utilizadas na aplicação da segunda dose em idosos com 80 anos ou mais. As informações foram divulgadas pela prefeitura nesta quarta.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

No ato do agendamento, a pessoa deve selecionar uma unidade de saúde e escolher um dos horários indicados.

Para ir ao drive-thru, onde é efetuada apenas a primeira dose, não há a necessidade de agendar. O atendimento ocorre das 8h30 às 19 horas, em frente à UBS Cillos, localizada na Avenida Cillos, 2310, com acesso pela Rua Hugo Beraldo (esquina com a Rua dos Cravos), no bairro São José.