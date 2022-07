Nova alça do Viaduto João Romano tem pavimentação concluída

Previsão de entrega da nova etapa da obra será superada em mais de três anos - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A etapa de pavimentação da nova alça de acesso do Viaduto João Batista de Oliveira Romano, em Americana, foi concluída. Resta agora o mesmo procedimento no prolongamento da Avenida Bandeirantes, que será conectado ao dispositivo viário. A informação do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, foi trazida nesta segunda-feira. A intervenção é feita pela empresa Caprem como contrapartida ao município.

O acabamento do asfalto na nova alça pode ser notado por quem passa pelo traçado original do viaduto, no encontro com a Avenida Abdo Najar. “A alça do viaduto está praticamente pronta, faltam alguns detalhes na parte de proteção de pedestre e iluminação”, disse o secretário ao LIBERAL. Já nas obras de prolongamento da Avenida Bandeirantes, o momento é de preparação para também receber o asfalto.

“Está sendo feita a limpeza da área e a composição de guias, sarjetas e calçadas. Já vai ser preparado para pavimentação até chegar na alça do viaduto”.

Dessa forma, o secretário acredita que a obra possa ser finalizada em cerca de 60 dias. A projeção, que leva o término da intervenção para agosto, segue atualização informada pela própria pasta ao LIBERAL em maio.

O secretário ainda lembra que serão feitas obras no trecho da Avenida Abdo Najar para disciplinar o trânsito e diminuir o risco de acidentes.

Quando estiver entregue, a nova alça vai facilitar o caminho do motorista que dirige pela Bandeirantes e quer chegar até a Abdo Najar, segundo a prefeitura. A via também deve desafogar o trânsito no sentido contrário, já que o movimento se complica em horários de pico para quem deixa o viaduto sentido região do bairro Colina. O viaduto foi inaugurado há 25 anos, com duas alças inacabadas. A que a prefeitura retomou é a alça sentido Colina/Abdo Najar.

A previsão original de entrega da nova etapa, no entanto, será superada em mais de três anos. A obra foi anunciada pelo ex-prefeito Omar Najar (MDB) em outubro de 2018 com conclusão prevista para julho de 2019 e passou por pelo menos seis adiamentos.