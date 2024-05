Com personalidade jovial, ideal agregador e muita iniciativa, padre Thiago tem feito história à frente da comunidade - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O pároco Thiago Gonçalves da Cruz tinha 26 anos e apenas dois meses de ordenação quando foi apresentado e empossado administrador da Quase Paróquia Santa Rita de Cássia, em 2019. Com personalidade jovial, ideal agregador e muita iniciativa, ele tem feito história à frente da comunidade.

Nascido em Descalvado, o padre Thiago demonstrou vocação ao sacerdócio desde menino, mas a possibilidade de seguir este caminho foi avaliada e confirmada na adolescência. Ele é devoto de Santa Rita de Cássia e conta que sempre cultivou um carinho especial por ela.

O envolvimento do pároco em todas as atividades e demandas da comunidade, sua empatia e habilidade de acolhimento, são características elogiadas pelos paroquianos.

A Quase Paróquia Santa Rita de Cássia fica no Jardim das Orquídeas, em Americana – Foto: Arquivo_Liberal

Em entrevista, o padre Thiago traça um paralelo entre a trajetória de Santa Rita e o desenvolvimento da Quase Paróquia, comenta sobre os resultados das festividades realizadas no ano passado e as expectativas para a edição deste ano. Confira:

O senhor é um pároco jovem, em uma Quase Paróquia que também é nova na cidade. Neste período, quais foram os principais ensinamentos de Santa Rita de Cássia aos paroquianos?

Há cinco anos, quando recebemos a proposta de desvinculação da Paróquia São Jerônimo, alguns membros da comunidade se espantaram pensando que não tínhamos condições. Mas Santa Rita é a santa das causas impossíveis, então confiamos e temos nela um exemplo muito grande. Somos uma quase paróquia humilde, ainda em construção, com quatro comunidades (Matriz, Nossa Senhora da Paz, Santo Expedito e Santa Paula), mas assim como Santa Rita, fomos desacreditados e hoje somos referência. Vejo muita intercessão por nós, tudo o que a gente vem conquistando mostra a fé dos paroquianos em Santa Rita, diante dos nossos projetos.

Pároco, como o senhor avalia os resultados da festa no ano passado?

A participação do público realmente foi uma surpresa para nós, que estávamos com eventos bem menores. Não imaginávamos que teríamos todo esse alcance. A divulgação com o LIBERAL foi fundamental para que chegassem mais pessoas, inclusive as que nós ainda não conhecíamos. Foi algo surpreendente e que mostrou o quanto a gente é capaz de fazer grandes festas. Hoje a paróquia se mantém com dízimo e coleta, mas o lucro da festa é investido em nossa comunidade, permitindo o nosso crescimento e desenvolvimento. A edição do ano passado nos ajudou a terminar as contas da obra da nova secretaria.

Na sua opinião, qual característica da festa vem atraindo mais visitantes a cada ano?

As pessoas são muito acolhedoras e simples aqui, como uma família, isso é um atrativo. Também estamos em uma avenida privilegiada, onde conseguimos montar uma estrutura bem bacana, de maneira que não fique apertado e desconfortável, e isso também gera nas pessoas uma vontade de participar. Tudo muito bem servido, bem preparado. Também temos o Show de Prêmios, que acontece sempre no domingo à tarde. No ano passado, todas as premiações somaram 13 mil reais, e neste ano devemos chegar a R$ 17 mil em prêmios. E eu acredito que a Padroeira seja o principal fator, porque Santa Rita tem muita devoção, em todas as paróquias da cidade. E as pessoas querem nos ajudar, doando, comprando, para que possamos terminar a nossa igreja.

E qual é a expectativa para a festa deste ano em diante?

Estamos distantes do centro de Americana e não tínhamos grandes quermesses por aqui. Então, nossa primeira intenção foi mostrar para a cidade que existe a região do Parque Gramado, que é uma região importante, que vem crescendo muito, de pessoas muito boas e que a gente precisa aproveitar isso. O povo daqui merece divertimento e a gente quer proporcionar isso. Queremos desmistificar a ideia de que aqui é um lugar perigoso. E a nossa expectativa é conquistar o que é necessário para a construção da paróquia e agregar mais pessoas.