Mulher perde R$ 214 após cair no ‘golpe da tarefa’ em Americana

Uma mulher de 69 anos, que mora no bairro Werner Plaas, em Americana, perdeu R$ 214 após cair no “golpe da tarefa”. Ela se cadastrou em um site que oferecia dinheiro para fazer comentários sobre empresas. Somente depois de fazer Pix com a “taxa de segurança”, ela percebeu que havia sido enganada. O boletim de ocorrência sobre estelionato foi registrado e a Polícia Civil fará a apuração do caso.

A vítima informou que decidiu se cadastrar em um site que prometia renda extra de R$ 270, bastava que fizesse avaliações sobre empresas para que começasse a ganhar dinheiro. Como ela não passou a receber os pagamentos, descobriu que tinha caído em um golpe.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos ) alerta sobre o golpe que tem feito várias vítimas, pois os criminosos também têm usado os aplicativos de mensagens e oferecido às vítimas uma oportunidade para ganhar dinheiro rápido e de forma fácil, em troca da realização de tarefas simples na internet, como curtir fotos, fazer comentários e seguir contas de empresas e lojistas nas redes sociais.

De acordo com a entidade, as ofertas começam de R$ 100 e podem chegar até R$ 1.500 por dia.

“Ao aceitar a proposta, o participante é incluído em um grupo de mensagens. No começo, o usuário faz as tarefas e o golpista até deposita dinheiro na conta da vítima para gerar credibilidade, mas sempre em valores baixos. Até o momento quando chega uma tarefa em que é preciso pagar para poder participar. O golpista alega que o participante irá recuperar o dinheiro no mesmo dia. Outras pessoas que estão no grupo mandam comprovantes de pagamentos recebidos após a realização das tarefas e assim induzem a vítima a continuar no esquema. Essas tarefas pré-pagas têm valores mais altos”, orienta a Febraban.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Outra recomendação é desconfiar de promessas de vantagens exageradas. E jamais deposite dinheiro na conta de quem quer que seja com a finalidade de garantir uma oportunidade ou um negócio.

Ainda segundo a federação, no caso de o cliente ter sido vítima de algum crime, ele deve notificar imediatamente seu banco para que medidas adicionais de segurança sejam adotadas, como bloqueio do app e senha de acesso. Quanto mais rápido fizer a comunicação, maior será a possibilidade de recuperação do valor junto a outros bancos. Também deve fazer um boletim de ocorrência.