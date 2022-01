Mulher é socorrida ao HM após capotamento na SP-304

Uma mulher de 55 anos foi socorrida para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, após capotar o carro que dirigia na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

O acidente aconteceu por volta de 11h30 desta quinta-feira (13) na altura do km 129, no sentido Americana – Santa Bárbara. Não havia detalhes do que teria ocasionado o capotamento do VW Gol em que ela estava.

Mulher dirigia um Gol vermelho e por motivos ainda desconhecidos, acabou capotando o veículo – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A mulher ficou presa nas ferragens e foi socorrida por uma viatura da AutoBan, concessionária que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes e que deu apoio ao atendimento da ocorrência. Até a publicação desta reportagem não havia informações atualizadas sobre o estado da vítima.

Por conta do capotamento, houve pelo menos outros dois acidentes na pista

Além da AutoBan, o Corpo de Bombeiros, a Gama (Guarda Municipal de Americana) e a PMR (Polícia Militar Rodoviária) estão em atendimento à ocorrência.

Por conta do capotamento, houve pelo menos outros dois acidentes na pista. Em um deles, seis carros se envolveram na batida, dentre eles um Hyundai HB20, uma carreta e uma camionete Fiat Toro. Esse engavetamento aconteceu a cerca de 600m do capotamento.

O terceiro acidente envolveu um caminhão, que bateu em um Honda Fit. O motorista do carro foi levado ao Hospital São Lucas para atendimento médico.

O trânsito estava lento na rodovia até a publicação desta reportagem, por volta de 11h50.