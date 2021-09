Mulher arremessada de sacada em Americana segue em estado grave na UTI

A mulher de 25 anos que foi arremessada de sacada em Americana segue internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Bárbara (Santa Casa), em Santa Bárbara d’ Oeste.

A informação foi divulgada pelo hospital na tarde desta quinta-feira (2).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (30), quando a vítima foi encontrada caída na área externa do sobrado onde mora, na Rua Francisco Coral Chiquinho, no Jardim Brasília, em Americana.

A suspeita é que ela tenha sido jogada pelo marido da sacada, que tem aproximadamente seis metros. O homem é procurado e segue foragido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações do boletim de ocorrência, populares teriam visto o companheiro da mulher empurrá-la da sacada.

Um vizinho do casal afirmou à polícia que viu a vítima no sobrado, na área externa da casa, pedindo ajuda, depois a viu debruçada no parapeito, caindo posteriormente ao solo.

Após a queda, o vizinho viu o companheiro saindo da sacada para fugir. A PM (Polícia Militar) esteve presente no local, para atender à ocorrência.

A vítima foi encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, em Santa Bárbara, e precisou ser intubada.

O Ivan Maia está sempre Virando a Chave e quer te ajudar a fazer o mesmo em seu blog no LIBERAL.

Em nota, a prefeitura informou que ela recebeu todo o atendimento necessário no PS e foi transferida para o Hospital Santa Bárbara.

A Polícia Civil esteve no local e constatou que havia sangue em uma mesa na sacada. O caso foi registrado como tentativa de homicídio pelo 2º DP (Distrito Policial) de Americana, que apura os fatos e realiza diligências para localizar o suspeito.