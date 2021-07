Motociclista morre atropelado por caminhão na Anhanguera, em Americana

Segundo motorista do caminhão, vítima bateu em mureta, perdeu controle do veículo e caiu na pista

O motociclista não resistiu e morreu no local - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Um motociclista de 23 anos morreu atropelado por um caminhão nesta sexta-feira (2), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

Wesley Henrique de Moraes de Souza era funcionário de um pet shop da cidade e também tinha uma lanchonete na Rua das Rosas, no Cidade Jardim, o Box do Gordo.

Wesley Henrique de Moraes de Souza era funcionário de um pet shop – Foto: Arquivo Pessoal

Segundo o relato do motorista do caminhão à PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu a ocorrência, o motociclista bateu a moto na lateral de uma mureta.

Com a colisão lateral, ele perdeu o controle do veículo e caiu na pista em que o caminhão trafegava, não havendo tempo para frear. O motociclista não resistiu e morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 12h, na altura do quilômetro 124 sentido sul (capital/interior), na região da Praia Azul, há poucos quilômetros de um posto de gasolina.

De acordo com a CCR AutoBAn, as faixas um e dois do trecho da pista foram interditadas e o tráfego flui pela faixa três. Há dois quilômetros de lentidão no local, ainda sem previsão de normalização.

O local do enterro de Wesley ainda não foi divulgado.

Há dois quilômetros de lentidão no local, ainda sem previsão de normalização – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Mortes no trânsito



Conforme noticiado pelo LIBERAL recentemente, no primeiro quadrimestre, Americana teve 13 óbitos, o maior número de mortes no trânsito no período desde 2015, a maioria em rodovias.

Os dados são do InfosigaSP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), contabilizados há sete anos.

Ainda segundo o InfosigaSP, em maio, foram quatro acidentes fatais em Americana, todos em rodovias.

Na semana passada, dois homens morreram após um acidente envolvendo carro e moto na Rua Maranhão, próximo a acesso para a Anhanguera.