Número de mortes no trânsito em Americana é o maior desde 2015

Dados são do InfosigaSP e se referem ao primeiro quadrimestre: foram 13 mortes entre janeiro e abril deste ano; até então, maior número no período era de 9, em 2015 e 2017

O número de mortes no trânsito em Americana no primeiro quadrimestre é o maior desde 2015. Os dados são do InfosigaSP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), contabilizados há sete anos.



De janeiro a abril deste ano, foram 13 acidentes fatais na cidade. O maior número de mortes no trânsito no período em Americana era de nove, em 2015 e 2017.

Neste ano, foram dois óbitos em janeiro, quatro em fevereiro, três em março e quatro em abril. As 13 mortes são mais da metade do registrado em todo o ano passado, quando morreram 22. Oito dos treze óbitos ocorreram nas rodovias Luiz de Queiroz (SP-304) e Anhanguera (SP-330).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O quadrimestre acabou, mas os acidentes continuam. Assessora parlamentar, Eliana Sanches, de 50 anos, é prima do comerciante Vagner Sanchez, de 40 anos, vítima de acidente fatal no dia 8 de maio, na Anhanguera.



Morador do bairro Antonio Zanaga, ele conduzia uma moto quando bateu na lateral de um caminhão, e faleceu no local. A vítima deixou um filho de seis anos.

Eliana falou com a reportagem. “Se a pessoa está doente, você sabe que pode acontecer, mas acidente você não espera. Ficou todo mundo estarrecido. O filho, principalmente”.

Família cobra maior fiscalização de motoristas de caminhão – Foto: Divulgação – Corpo de Bombeiros

Onze dias após a tragédia, a família se apega à fé para seguir em frente. “É a única forma de seguir adiante, segurar na mão de Deus para nos fortalecermos”, conta.

Para Eliana, poderia haver uma fiscalização maior dos motoristas de caminhão. “Eles não respeitam carros e motos, muitos estão há muito tempo sem dormir, às vezes nem param”.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O LIBERAL questionou a Prefeitura de Americana, a CCR AutoBan, concessionária responsável pela Anhanguera, e o DER (Departamento Estadual de Rodagens), que atende pela SP-304, sobre medidas para evitar acidentes de trânsito.

Apenas a CCR AutoBan respondeu. A concessionária afirmou que acompanha e monitora as estatísticas de acidentalidade no trecho, “a partir dos atendimentos realizados nas rodovias”. A nota cita que a rodovia possui no trecho do município oito dispositivos de travessia segura instalados, entre passarelas e viadutos com calçadas.



A CCR AutoBan disse realizar ações de prevenção em parceria com a secretaria de Educação de Americana, como o Programa Caminhos para Cidadania, que oferece aulas curriculares regulares sobre educação e segurança no trânsito e cidadania para os alunos do ensino municipal.



E apontou ainda que por meio do Programa de Redução de Acidentes, realiza “um cronograma contínuo de campanhas de orientação sobre condução segura, bem como utilização de passarelas”.