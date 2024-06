Três moradores de Santa Bárbara d’Oeste e Americana foram indiciados pela Polícia Civil por aplicarem o golpe da venda de filtro de água. Um deles, um homem de 30 anos, foi preso na última terça-feira (4) após comprar um anel de noivado em um shopping.

A investigação está sendo conduzida pelo delegado Sérgio Augusto Ugatti Durão, da Delegacia de Urupês, na região de São José do Rio Preto, a cerca de 300 quilômetros de Americana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A apuração começou a partir da denúncia de duas idosas, de 75 e 79 anos, que perderam R$ 5 mil e R$ 18 mil, respectivamente. Os criminosos sempre agiam da mesma maneira. Geralmente chegam em duas pessoas, uma delas instalava o filtro e distraía a vítima enquanto a outra realizava pequenos furtos de pertences ou o cartão bancário das vítimas”, relatou o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, por enquanto seis suspeitos já foram identificados no esquema, inclusive a namorada que foi beneficiada pela compra do anel, mas, por enquanto, ela ainda é apenas investigada e não teve o mandado de prisão decretado pela Justiça. “Trabalhamos com a possibilidade de que ela sabia que a joia era de origem ilícita”, diz o delegado. A investigação suspeita que possa haver mais envolvidos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Temos indícios que os mesmos suspeitos já atuaram no mesmo golpe em Botucatu. Já recebemos uma ligação de um empresário de Presidente Prudente que também teria sido vítima dos criminosos, mas ainda estamos no início dessa apuração”, relata o delegado.

Ele orienta que caso alguma pessoa tenha sido vítima desse golpe, que procure a delegacia de polícia, mais próxima para registrar a ocorrência. “Se possível, mencione que parece com um golpe praticado aqui em Urupês, pois a polícia da cidade vai entrar em contato conosco. Dessa forma, poderemos compartilhar as informações da apuração que está em curso”, diz o delegado.