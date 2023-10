Moradora da Praia Azul, em Americana, captura 151 escorpiões em duas semanas

Karina de Souza Santos Marin, com os escorpiões dentro de um pote - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A infestação de escorpiões na região da Praia Azul, em Americana, tem feito a esteticista Karina de Souza Santos Marin, de 34 anos, sair de casa para capturar os animais. Com botas de borracha, pinças de aço inox, luvas e uma lanterna de luz negra, ela sai pelo bairro levantando entulhos, pedaços de calçada e indo a terrenos baldios e à orla.

A força-tarefa de Karina, que começou no dia 16 de outubro devido à frequência com que os aracnídeos estavam entrando em sua residência, na Rua Piauí, resultou em dois potes por onde já passaram 151 escorpiões-amarelos adultos – uma parte já morreu e foi descartada.

“Na orla, o problema é que os moradores da Praia Azul jogam muito entulho e os escorpiões acabam se alojando ali. Mas em todos os lugares tem escorpiões, principalmente ao lado de uma casa que tem muitas árvores e a calçada está quebrada por causa do crescimento das raízes. Você levanta o concreto da calçada e tem um monte”, contou Karina.

As capturas aconteceram nas ruas Cirilo Alves Pereira, Amazonas, Goiás, Albano Ferreira Jorge e na Avenida São Paulo (da orla). “Chegam a entrar nas casas também. Graças a Deus a gente tem galinhas e gatos. Os gatos que tem em casa já mataram uns quatro escorpiões”, disse.

A maior preocupação de Karina é a sua filha Alice, que tem um 1 ano e 6 meses e por vezes brinca no chão. “A gente precisa alertar o povo. Está perigoso. A prefeitura precisa fazer alguma coisa e os moradores da Praia Azul precisam ficar espertos”, atentou.

O problema é que a comunicação com a Prefeitura de Americana virou um “jogo de empurra”. Segundo Karina, ao buscar a administração, foi orientada a falar com o Centro de Zoonoses. O centro, por sua vez, disse que ela deveria procurar a Vigilância Sanitária. A vigilância mandou telefonar para o DAE (Departamento de Água e Esgoto), que não a atendeu, de acordo com a moradora.

Ao LIBERAL, a prefeitura comunicou que o principal canal divulgado para reclamações sobre presença de escorpiões tem sido o SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), pelo telefone 3475-9024 ou com acesso pelo atendimento digital no site da administração.

O setor responsável pelo atendimento de ocorrências desses animais é o PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões), que reforçou que o trabalho nestes casos é de orientação.

Segundo o programa, não se trata de um caso específico da Praia Azul, pois a presença de escorpiões em áreas urbanas é uma realidade regional, que se controla principalmente com as ações dos moradores em não propiciar locais de proliferação desses aracnídeos.

Por fim, o DAE realiza ações de desinsetização, que combate baratas em todos os bairros – o que ajuda a conter a infestação de escorpiões, pois eles se alimentam de baratas. A autarquia disse que vai fazer uma nova desinsetização até o fim deste ano.

Riscos

De acordo com o Ministério da Saúde e com o Instituto Butantan, quando a pessoa é picada por escorpião, a dor no local é imediata e pode se estender para o membro inteiro ou também para o sistema nervoso. Nos casos moderados, os sintomas podem evoluir para suor excessivo, vômito e taquicardia. Nos acidentes graves, além da dor intensa, podem acontecer salivação, insuficiência cardíaca, edema pulmonar e até mesmo morte.

Crianças e animais domésticos são mais suscetíveis ao veneno, portanto os sintomas evoluem rapidamente e as chances de morte são altas.

Orientações

O Instituto Butantan orienta que as pessoas agitem roupas e calçados antes de usá-los, não coloquem as mãos em buracos, sob pedras e troncos podres, usem calçados e luvas ao mexerem no jardim ou em ambientes com material de construção, afastem camas e móveis das paredes e evitem que roupas de cama encostem no chão, mantenham os ralos do banheiro e da cozinha fechados, e evitem pendurar roupas nas paredes e portas.

Caso aconteça um acidente, é recomendado lavar o local da picada com água e sabão, aplicar uma compressa morna e procurar o serviço de saúde mais próximo para receber o soro antiescorpiônico.