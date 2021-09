Morador reclama de falta de calçada no Jardim Bertoni

O morador Paulo Rodrigues reclama da situação da Rua Verona acesso ao Jardim Bertoni, em Americana. O ponto mais crítico da via é nas proximidades da Rodovia Anhanguera, isso porque não existem calçadas e nem sarjetas. Além disso, o mato alto atrapalha a passagem dos pedestres.

Morador entende que a rua deveria ter as calçadas e sarjetas em todo o seu percurso – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal.JPG

Paulo passa pelo local diariamente para ir até a sua casa no Jardim Bertoni e o problema é antigo, segundo ele. Há sete anos morando no bairro, ele cobra um posicionamento da prefeitura, no entanto, nada foi resolvido.

A preocupação maior é com os pedestres, que correm riscos de serem atropelados, já que não existe calçada. Para os carros, o tráfego também fica prejudicado, uma vez que por conta do mato, acaba estreitando a passagem.

A Prefeitura de Americana informou que se trata de uma estrada de servidão, sem planos no momento para que o local receba sarjeta ou guia. Consta no Plano Diretor do município a previsão de alargamento da via.

