Morador de Americana perde R$ 1,8 mil em golpe

Um homem de 58 anos, morador do Parque das Nações, em Americana, compareceu à delegacia para registrar um golpe do qual foi vítima nesta sexta-feira (29). Ele pagou uma suposta taxa de R$ 1,8 mil e acreditava que, em seguida, receberia valores referentes a um processo judicial.

A vítima contou ter recebido pelo WhatsApp uma mensagem de um homem que se identificava como advogado da mesma equipe que atualmente representa o Sindicato dos Petroleiros. Como aguarda uma decisão em processo judicial tramitando desde 2014, a vítima acreditou nas mensagens recebidas.

Nelas, o interlocutor dizia que haveria a necessidade de pagamento de uma taxa de R$ 1.863,97 para a liberação de uma certidão e de valores em dinheiro. O pagamento aconteceu através do PIX.

Depois de pagar o valor solicitado pelo estelionatário, a vítima desconfiou da situação e se dirigiu ao endereço onde supostamente seria o escritório da equipe de advogados. No local, em Campinas, verificou que já não existia um escritório de advocacia no endereço. Após conseguir um contato com o escritório verdadeiro, constatou o golpe.

Ao registrar a ocorrência, a intenção da vítima foi o ressarcimento do valor pago. Ele foi orientado quanto ao prazo de seis meses para representação criminal em desfavor do estelionatário, após sua identificação.