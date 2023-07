Moradora de Americana tem prejuízo de R$ 11,9 mil ao cair em golpe

Estelionatários estão enviando um arquivo com extensão .exe às vítimas para terem acesso às suas contas - Foto: Marcello Casal Jr - Agência Brasil

Uma moradora de Americana, de 56 anos, teve um prejuízo de R$ 11,9 mil após ser engada por um estelionatário que se passou por funcionário da Caixa Econômica Federal.

Segundo informações da vítima em boletim de ocorrência, na tarde desta quinta-feira (6), um homem ligou em seu celular, se passou por funcionário da Caixa Econômica e a convenceu a liberar o acesso remoto do aparelho, afirmando que precisava resolver algumas irregularidades.

Ao final do dia, a mulher percebeu que existia uma movimentação estranha em sua conta e, ao tirar o extrato, notou que havia uma transação no crédito de R$ 7 mil e mais duas no débito, nos valores de R$ 2 mil e 2,9 mil.

A moradora de Americana procurou o plantão policial do município e um boletim de ocorrência foi registrado como estelionato. Ela foi orientada quanto ao prazo para representar a denúncia e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Como funciona: O LIBERAL apurou que os estelionatários estão enviando um arquivo com extensão .exe às vítimas, afirmando que o aplicativo da agência está com risco de ser bloqueado e, para isso não acontecer, o cliente precisa fazer alguma movimentação na conta, ou também explica que precisa verificar a ferramenta.

Quando a pessoa instala o arquivo, libera a permissão para que o criminoso faça diversas transações, entre elas empréstimos, compras, pagamentos de boletos, etc.

Orientações da Caixa para evitar que clientes sejam enganados: