Ministro e políticos locais prestam solidariedade após morte de Mentor

Mentor tratava um câncer em São Paulo - Foto: Arquivo_Liberal

O falecimento nesta quarta-feira (8) do ex-deputado estadual e ex-vereador de Americana Antonio Mentor, aos 74 anos, foi lamentado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e por políticos locais, que prestaram solidariedade à família. As manifestações aconteceram nas redes sociais e em conversa com o LIBERAL.

Em seu Instagram, Marinho falou sobre a sua relação com Mentor. “Perdi um grande amigo e o PT paulista perde um militante. Antonio Mentor, presente”, publicou.

O ex-deputado estadual e federal Vanderlei Macris (PSDB) disse que o petista era um “político de alto gabarito, com P maiúsculo.”

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Nós debatíamos na assembleia, eu como líder de governo e ele como líder de oposição, mas aqui em Americana no fim de semana a gente comia pastel no Bar do Chico, no Mercadão”, contou.

Ex-vereadores e lideranças do PT em Americana também lamentaram a morte. Celso Zoppi destacou o perfil articulador de Mentor, o que ajudou a trazer verbas para o município. Já Adelino Leal lembrou da relação do ex-deputado estadual com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que Americana tem gratidão ao petista.

Pedro Salvador afirmou que Mentor foi “um ser humano obstinado pela política”. Por sua vez, a atual vereadora de Americana, Professora Juliana (PT), ressaltou que o político continuará sendo referência por “sua história, sua luta e seu legado.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Uma das filhas do petista, Nathalia Brisolla de Mello, 48, destacou que o pai “amava a democracia social e justa.”

“Como pai, ele foi um lindo guardião protetor. Ele orientava para sempre estabelecermos bons compromissos e honrá-los. Responsabilidade é uma palavra que representa o pai Mentor”, recordou.

Veja todas as manifestações pelo falecimento de Mentor

Vanderlei Macris, ex-deputado estadual e federal: “A ausência do Antonio Mentor na política causa um grande vazio. Nós estivemos em lados opostos, no ponto de vista político, e tivemos grandes debates, divergências de ideias, mas nunca perdemos o respeito. O Mentor era um político de alto gabarito, com ‘P maiúsculo’. Nós debatíamos na assembleia, eu como líder de governo e ele como líder de oposição, mas aqui em Americana no fim de semana a gente comia pastel no Bar do Chico, no Mercadão. Portanto, é uma demonstração de que, na política, não se deve levar as coisas para o lado pessoal, mas sim, para o lado das ideias. Meus sentimentos a todos da família. Que Deus o guarde para sempre.”

Nathalia Brisolla de Mello, filha de Mentor: “Como pai, ele foi um lindo guardião protetor. Ele orientava para sempre estabelecermos bons compromissos e honrá-los. Responsabilidade é uma palavra que representa o pai Mentor. Ele acertava a dose do ser firme e amoroso conosco, e funcionou. Assim como a família, ele amava a democracia social e justa, a política. Meu pai sabiamente envolveu seus filhos em seus princípios, ideologia e compartilhamos tarefas. Realizamos muito juntos, em família.”

Adelino Leal, ex-vereador de Americana: “O Mentor foi um parlamentar que deu muita contribuição para Americana, porque ele e o seu irmão, José Mentor, tinham muita intimidade com o presidente Lula [PT]. Na época do primeiro PAC [Programa de Aceleramento do Crescimento], muitas obras foram viabilizadas por causa do Mentor. Então, Americana tem gratidão ao Mentor. Ele sempre demonstrou amor pela cidade. Vai deixar boas lembranças e quem sabe os próximos que virão terão o mesmo empenho.”

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Celso Zoppi, ex-vereador de Americana: “Mentor deu grandes contribuições ao Partido dos Trabalhadores e à cidade de Americana. Ele era bom articulador, então ajudou muito na construção política do município. Quando foi deputado, ele sempre buscou trazer verbas para cá. Ele foi um companheiro de luta, nós tínhamos uma convivência humana e de respeito.”

Pedro Salvador, ex-vereador de Americana: “Mentor foi um ser humano obstinado pela política. Como vereador, secretário de Governo, deputado estadual e dirigente partidário foi metódico nas imposições de suas ideias. Deixa como legado, bons serviços prestados ao povo paulista.”

Professora Juliana, vereadora de Americana: “Hoje perdemos uma grande liderança política, Antônio Mentor. Nossos sinceros sentimentos à família e amigos. Agradecemos por termos tido uma figura tão importante para o nosso partido e nossa política. Sua história, sua luta e seu legado seguirão sendo referências para todos nós.”