Mecânico morre após ter motocicleta atingida por ônibus na contramão, em Americana

Acidente ocorreu embaixo de viaduto no Jardim Brasil, em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um mecânico de 41 anos morreu nesta terça-feira (4) após ter sua moto atingida por um ônibus de turismo que trafegava na contramão de direção no Jardim Brasil, em Americana.

O acidente ocorreu na noite desta segunda, por volta das 21h. A vítima, identificada como Rafael Piffer, chegou a ser socorrida para o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e teve sua morte confirmada às 6h41 desta terça, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.

Em depoimento, o motorista do ônibus disse saiu com o veículo do pátio de uma churrascaria na Avenida Antônio Centurione Bôer, entrou na Avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher, sentido Zanaga, e próximo ao Viaduto Afonso Pansan acessou a contramão da via, momento em que colidiu frontalmente com a moto de Rafael.

O mecânico foi levado pelo resgate da CCR AutoBAn ao HM com diversas lesões. Já o motorista foi autuado pela PM (Polícia Militar) por trafegar na contramão de direção. Um teste de bafômetro foi realizado, mas não constatou a presença de álcool no organismo dele.

Os 25 passageiros que estavam no ônibus não se feriram, assim como o motorista do coletivo. As documentações tanto da moto quanto do ônibus estavam em ordem.

Nesta terça, a filha da vítima procurou a delegacia de Americana e informou que o seu pai tinha falecido momentos antes no HM. O corpo seria encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 2° DP (Distrito Policial) como homicídio culposo na direção de veículo automotor.