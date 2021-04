Mato alto traz riscos aos moradores no Parque Novo Mundo, em Americana

Um terreno acumula mato alto na Rua Limeira, em frente ao Condomínio Morada do Novo Mundo

Um terreno acumula mato alto na Rua Limeira, em frente ao Condomínio Morada do Novo Mundo, no Parque Novo Mundo, em Americana. O local provoca perigo e virou alvo de reclamação da vizinhança.

Segundo o zelador do condomínio Joel Aparecido Zaia, de 57 anos, que também é morador da região, a passagem de pedestres está totalmente impedida por causa do tamanho do mato.

Mato alto na maior parte do terreno encobriu a calçada e impede passagem de pedestres – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“As pessoas precisam caminhar pela rua. Isso aqui é uma descida e os carros passam a ‘200 km/h’”, desabafou.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Joel relatou que o terreno está “abandonado” e que a roçagem não é feita desde o final do ano passado, portanto o mato já está na altura dos pedestres.

“O pessoal passa aí à noite e o mato está encobrindo a pessoa”, conta. Além do perigo, o terreno atraí bichos para vizinhança.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Questionada, a Prefeitura de Americana informou à reportagem que a limpeza do local está programada para ser realizada na próxima semana.