LIBERAL está nos Canais do WhatsApp; veja como seguir

Jornal vai usar nova funcionalidade para enviar as principais notícias de Americana e região para os seguidores

O canal do LIBERAL no WhatsApp - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O LIBERAL agora envia notícias por meio dos Canais do WhatsApp. A funcionalidade, lançada na semana passada, é semelhante aos grupos, mas garante mais segurança e privacidade aos usuários.

Clique no link para entrar no Canal do LIBERAL no WhatsApp

Os Canais estão disponíveis na aba Atualizações do WhatsApp. Lá, é possível acompanhar os canais seguidos pelo usuário, bem como encontrar novos. Também é possível ativar ou silenciar as notificações.

Diferente dos grupos, não é possível saber quais são os usuários que seguem o canal, uma das principais funcionalidades da novidade.

“Nosso objetivo é criar o serviço de transmissão que oferece o maior nível de privacidade. E isso começa com a proteção das informações pessoais de administradores e seguidores. O número de telefone e a foto do perfil dos administradores de um canal não vão ser exibidos aos seguidores”, explica o WhatsApp.

Canais, a nova funcionalidade do WhatsApp – Foto: Divulgação

Há dois anos, o LIBERAL dispara notícias para 13 grupos de WhatsApp que contam com mais de 5 mil usuários. Assinantes recebem uma versão mais completa do conteúdo pela manhã.

Nos Canais, as mensagens não ficarão guardadas para sempre. “Só vamos armazenar o histórico do canal nos nossos servidores por até 30 dias e vamos incluir formas de fazer as atualizações desaparecerem ainda mais rapidamente dos dispositivos dos seguidores”, informa o WhatsApp.