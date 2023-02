Let’s Eat patrocina Ricardo Corbucci, o comilão do YouTube

Dono do maior canal de desafios de comida do Brasil, Ricardo Corbucci participará de campeonatos de “quem come mais” nos Estados Unidos com o apoio da rede de restaurantes Let´s Eat

Com o apoio do Let´s Eat, Corbucci irá para os Estados Unidos participar de competições internacionais - Foto: Divulgação

A rede de restaurantes Let’s Eat, presente em Americana, fechou um patrocínio com o maior desafiante de comida do Brasil, Ricardo Corbucci. Com quase 3 milhões de seguidores no YouTube, Corbucci realiza desafios semanais em seu canal na internet comendo banquetes enormes em tempo recorde. Com o apoio do Let’s Eat, Corbucci irá para os Estados Unidos participar de competições internacionais.

Corbucci participará das seguintes competições internacionais este ano: participará de algumas competições internacionais este ano, dentre elas podemos citar Donut Day Championship, Egg Rolls Eating Championship e o Nathan’s Hot Dog Eating Contest, a mais famosa de todas. O “atleta da comilança” espera ter um bom desempenho. “A expectativa para as competições é grande. Preparado eu estou e tenho que agradecer ao Let´s Eat pelo patrocínio, viabilizando a participação nestes eventos”, afirma Corbucci.

Para o criador da rede Let´s Eat, Marcos Nunes, o patrocínio de Corbucci representa muito para a marca de restaurantes. “O Corbucci é uma referência nas redes sociais e tem um público muito fiel. Unir a imagem do Let´s Eat a uma personalidade tão relevante no universo dos desafios é muito legal. Corbucci e Let´s Eat tem tudo a ver, essa parceria será um sucesso”, diz Nunes.

Sobre o Let’s Eat

A rede de restaurantes Let´s Eat surgiu inspirada nos tradicionais casual dinner americanos e possui um menu variado que inclui hambúrgueres gourmet, american BBQ e comida mexicana. Atualmente a marca está presente em dezesseis cidades brasileiras: Americana, Araraquara, Atibaia, Campinas, Cerquilho, Guarujá, Indaiatuba, Itu, Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Poços de Caldas, Rio Claro, São Carlos e Valinhos.