Laudo do IML aponta que grávida foi assassinada no Mirandola

Mulher de 27 anos foi encontrada morta, no último dia 22, em decorrência de uma facada no peito

O laudo do IML (Instituto Médico Legal) de Americana confirmou que Mônica Vieira Oliveira Silva, 27, que estava grávida de 6 meses, foi assassinada dentro da própria residência, no Jardim Mirandola, em Americana, no último dia 22. Ela morreu em decorrência de uma facada no peito, que causou hemorragia. O feto não resistiu.

O marido dela, um homem de 25 anos, está preso desde o último dia 15 e responde por feminicídio. Ele foi localizado na casa onde vivia com a mulher, por policiais civis da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Americana.

O delegado Thiago Lopes Leite, que coordenou a investigação, disse que a mulher também tinha um ferimento no antebraço incompatível com a hipótese de suicídio, informada pelo suspeito na época.

Delegado Thiago Leite disse que ferimentos eram incompatíveis com suicídio – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Fizemos o pedido de prisão temporária que foi deferido pelo juiz pelo período de 30 dias para término das investigações”, afirma o delegado. De acordo com ele, há relatos de brigas constantes envolvendo o casal.

Segundo o boletim de ocorrência, na época do ocorrido, a PM (Polícia Militar) esteve na casa da vítima para atender uma denúncia de tentativa de suicídio. Eles entraram na residência e localizaram o suspeito sentado no sofá. O homem teria relatado que a esposa se trancou no quarto após uma discussão.

Quando os PMs entraram no quarto localizaram a vítima “desfalecida”. Constataram que ela tinha um ferimento aparente no peito com cerca de dois centímetros. Ao lado do corpo, localizaram uma faca com cerca de 2 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento.

Apesar de já apresentar rigidez cadavérica, a gestante foi conduzida ao Hospital Dr. Waldemar Tebaldi, na tentativa de salvar o feto, o que não foi possível.

O homem chegou a ser detido na época, mas acabou solto, pois na ocasião não foi possível confirmar a tese de feminicídio ou suicídio sem o laudo necroscópico.

O suspeito está preso na Cadeia de Sumaré. O advogado dele, Samuel Brauna de Souza, não quis se manifestar sobre o caso.