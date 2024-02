Jovem é preso por tráfico de droga e menor é apreendida no Monte Verde, em Americana

Drogas foram apreendidas pela Gama durante patrulhamento - Foto: Divulgação_Gama

A Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu, nesta quinta-feira (22), um jovem de 19 anos e deteve uma adolescente, de 15 anos, acusados de tráfico de drogas no bairro Monte Verde, em Americana.

De acordo com a corporação, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro, durante Operação Azul Marinho, que tem como objetivo coibir o tráfico e, ao passarem por uma das ruas do bairro, abordaram dois suspeitos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com o jovem de 19 anos, eles encontraram uma sacola com duas porções de maconha, 45 microtubos de cocaína e R$ 59. Já com a menor, em uma pochete, foram encontrados 32 microtubos de cocaína, três porções de maconha, sete pedras de crack e R$ 62.

Levados ao plantão policial da cidade, o delegado deliberou pela prisão do jovem por tráfico de drogas e corrupção de menores e a adolescente foi liberada à mãe.

Outro

Em outro caso, também nesta quinta-feira (22), patrulheiros da Gama flagraram um adolescente, de 17 anos, correndo em cima do telhado de uma residência abandonada na Rua Santo Onofre, no São Manoel, por volta de 18h. Este, ao ver os guardas , tentou fugir, mas foi alcançado.

Ao ser questionado sobre a fuga, o menor pontuou que traficava pelo local e mostrou onde guardava as drogas na residência abandonada. No local foram apreendidas 25 porções de crack e R$ 4,30, proveniente da venda de drogas.

Na delegacia de Americana, após ser ouvido, o adolescente foi liberado à mãe.