Estrada Ivo Macris recebe manutenção da prefeitura e do DER

Prefeitura retirou vegetação do acostamento da via - Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana divulgou, nesta quarta-feira (8), que a Estrada Ivo Macris, que liga o município à Paulínia, está recebendo manutenções. As equipes estão retirando a vegetação do acostamento e, o DER (Departamento de Estradas e Rodagem), está recuperando os drenos de água da via.

As manutenções, no entanto, estão sendo realizadas após matéria publicada pelo LIBERAL, divulgada no último dia 28. A reportagem relatou que uma perícia determinada pela Justiça apontava que as condições ruins da estada estariam relacionadas a falta de estudos prévios, falhas de projeto e ausência de fiscalização de tráfego e de zeladoria da via.

Além disso, a perícia reforçou a responsabilidade da prefeitura nas condições da via: faltou fiscalização do tráfego de veículos não permitidos e a zeladoria da estrada, como a limpeza de vegetação às margens da pista.

A estrada receberá, no ano que vem, obras de recuperação do pavimento, contemplada pelo programa estadual Novas Estradas Vicinais. A recuperação da estrada foi solicitada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) e pelo vereador Lucas Leoncine (PSDB), sendo intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

Os investimentos do programa e recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) são estimados em R$ 13,4 milhões para a recuperação de 15,8 km de via.