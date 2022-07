Intensidade Missions: quando o amor é a resposta!

A plataforma humanitária Intensidade Missions surgiu em 2007 de maneira despretensiosa, mas cheia de essência e com um propósito que é levado muito a sério até hoje: auxiliar comunidades de extrema vulnerabilidade, mas principalmente promover ações que as tornem autossustentáveis.

Tudo começou com o marceneiro de Americana, Lucas Almeida, o Lucão, de 45 anos, que como filho de missionários sempre atuou em projetos sociais. Após uma breve passagem por uma ONG (Organização Não Governamental) de Campinas, ele acabou tomando como missão ajudar um amigo missionário que estava passando dificuldades no sertão baiano.

Após estabilizar a situação desse amigo, Lucão conheceu um outro missionário que fazia um trabalho no Vale do Ribeira localizado no extremo sul do Estado São Paulo. Ali, de fato nasceria o Intensidade Missions.

“Ficamos impactados com as dificuldades que as pessoas daquelas comunidades passavam e decidimos promover uma conferência para captar recursos. Essa comunidade estava inserida dentro de um contexto indígena”, relembra.

Lucão e Junior eram amigos de adolescência e se reencontraram no começo do ano – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Um pouco de história. Nesses 15 anos de Intensidade Missions, mais de 1,5 mil famílias foram atendidas nas ações, presentes em sete estados brasileiros e passagens por alguns outros países da América do Sul, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Além disso, cerca de 4 mil pessoas já se voluntariaram nas missões e vivenciaram as imersões, que atualmente possuem 15 frentes montadas em diversos lugares como vilarejos quilombolas, clãs ciganos, ilha de pescadores, sítios sertanejos e com uma intensidade maior em aldeias indígenas. “As aldeias são lugares originários, de essência, que resgatam nossa cultura”, explica Lucão.

Para ele, toda essa movimentação tem a ver com dois pontos: primeiro gerar a transformação de mente em relação ao simples assistencialismo, mas principalmente promover conexões.

“Somos a ponte entre aqueles que desejam fazer alguma coisa com quem já está fazendo. Quando as pessoas entram nessa atmosfera, acabam tendo um encontro com elas mesmas. Isto tira um pouco dessa alta vulnerabilidade emocional que vivemos em relação à tecnologia. As pessoas acabam se reconectando com algo de verdade e retomando essa simplicidade que a sofisticação foi nos tirando”.

Assim, quando o Intensidade Missions chega a algum lugar, eles não apenas levam doações, mas através da avaliação das necessidades da comunidade, também promovem ideias que possam ajudar a transformar a realidade de cada local, mas sempre preservando sua essência.

Vidas Cruzadas. No início de 2022, Lucão se reencontrou com o amigo de adolescência, Leonildo Docusse Júnior, de 50 anos, empresário e sócio-proprietário da MBM Transporte e Logística. Após 20 anos sem nem ao menos se verem, eles se conectaram de imediato. Tanto que Júnior conta que em uma semana já estava em São Luís, no Maranhão, participando de algo que mudou sua vida. “Até então, eu vivia bancando muitas instituições, mas não me envolvia.

Dessa vez, morei com eles, comi com eles, andei do jeito que eles andam, enfim, considero que foi uma imersão, mas também uma reconexão”.

Com sua visão de empresário, quando voltou, Júnior se uniu a Lucão para formalizar o Intensidade Missions do qual ele será vice e Lucão, o presidente.

Segundo o empresário, há tempos ele buscava algo que fizesse seu coração bater mais forte. “Eu pedia para Deus me mostrar alguém que tivesse essa essência. O dinheiro só é bom quando é transformado em coisas boas. Estamos criando uma startup para gerar renda, que por consequência financiará essas ações”.

Para Lucão, a vinda de Júnior foi quase como um divisor de águas. “A gente acredita muito no amor como uma força maior, que cria as coisas. Acreditamos que nada é por acaso e que Deus cria todas as conexões. Assim, um vai complementando o outro, porque somos parte de um grande organismo, que ao se conectar, cada um cumpre a sua função e dentro da singularidade que todos temos, as coisas vão acontecendo de maneira mais ampla, complexa e poderosa”.

Marco. O lançamento da nova identidade visual da Intensidade Missions acontecerá no dia 27, das 9h às 17h, na sede da MBM, e será feita através de uma ação para jovens do projeto Ester. Na ocasião, eles terão a oportunidade de conhecer como uma empresa é por dentro, além de bater um papo sobre tecnologia, transformação digital e sobre como realizar sonhos. Tudo que acontece no Intensidade Missions pode ser acompanhado nas redes sociais (@intensidademissions).