Instituto Pernas da Alegria vai se apresentar na Festa do Peão de Americana

Integrantes vão apresentar uma coreografia, no sábado (8), no palco principal do evento

O Instituto Pernas da Alegria vai se apresentar neste sábado (8) entre os shows do palco principal da 36ª Festa do Peão de Americana. Seis cadeirantes terão o apoio de seis condutores com Síndrome de Down. Eles irão apresentar uma coreografia com a música “Texas Hold’em”, de Beyoncé.

Lilica Amâncio, palhaça voluntária e presidente da entidade, diz que ficou muito feliz com o convite do Clube dos Cavaleiros.

“Será uma honra participar desse evento tão grande. É uma excelente oportunidade para focarmos na inclusão. Nossos dançarinos estão ensaiando bastante e estão muito gratos por tudo”, afirma a voluntária.

Para o presidente da Festa do Peão de Americana, Beto Lahr, Americana terá um evento para as famílias com caráter inclusivo.

“Para nós, será uma honra e uma felicidade muito grande contar com a apresentação do Instituto Pernas da Alegria. Será no primeiro sábado, com a casa cheia, que é para o público não apenas conhecer o trabalho do Instituto, mas expandir o olhar sobre o tema”, diz.