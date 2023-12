A Prefeitura de Americana inaugurou, na noite desta sexta-feira (1º), a decoração especial de Natal na Praça Comendador Müller, no Centro.

De acordo com a administração, aproximadamente 3 mil pessoas acompanharam o acender das luzes, que aconteceu por volta das 20h15.

Decoração de Natal na Praça Comendador Müller, no Centro de Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Decoração de Natal na Praça Comendador Müller, no Centro de Americana – Foto: Claudeci Junior/Liberal Luzes foram acesas por volta das 20h15 – Fotos: Claudeci Junior/Liberal

A decoração conta com mais de 20 mil lâmpadas de LED que foram apresentadas em formatos de cerejeira, anjo, boneco de neve, sinos e laços.

Ao todo, dez palmeiras imperiais foram decoradas com luzes e mais de 80 árvores receberam snowfalls — tipo de iluminação que simula chuva de neve.

Além disso, foi inaugurada a casa do Papai Noel, que fica ao lado da fachada da Biblioteca Municipal, agora destacada por canhões de luz.

Na praça, serão realizadas apresentações musicais até 20 de dezembro, em uma programação chamada de “EnCantos e Luzes de Natal.”

“A pandemia da Covid-19 afastou o pessoal do Centro. Ficou essa sequela. Então iniciativas como essa ajudam a aproximar a população com o Centro, com o calçadão. Em um mundo de tantas dificuldades e violência, ainda encontramos tempo para pensar no Natal”, comentou o prefeito Chico Sardelli (PV).

A partir do dia 7, o comércio do Centro funcionará das 9 às 22 horas, até o fim do mês.

Confira a programação de apresentações na praça

07/12 (quinta-feira)

Fanfarra da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado. Cortejo do Calçadão até a Praça Comendador Müller

08/12 (sexta-feira)

Coral Musipaz – Palco 1

20h30 – Cantor Sandro Livahck – Palco 2

13/12 (quarta-feira)

Americana Jazz Big Band – Palco 1

14/12 (quinta-feira)

Orquestra e Coral UMADAME – Palco 1

15/12 (sexta-feira)

Coral Vozes Especiais – Janelas da Biblioteca

20h – Coral COMUNICANTO – Palco 1

20h30 – Cantor Allan Canon – Palco 2

19/12 (terça-feira)

Orquestra Sinfônica de Americana: “Filmes e Games”, com a execução de trilhas sonoras famosas de grandes produções – Palco 1

21h – Cerimônia de Premiação do Concurso de Decoração Natalina de Americana – Palco 2

20/12 (quarta-feira)